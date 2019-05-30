ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московский рынок "Садовод" затопило после ливня (видео)

19:53
  • четверг
  • 30 мая 2019

До этого в одно из зданий МГУ ударила молния

В Москве после сильнейшего ливня затопило рынок "Садовод". В Сети стали появляться видео, на которых сотрудники центра спешно спасают товар и самостоятельно ликвидируют потоки воды. Некоторым покупателям пришлось надеть на ноги пакеты, чтобы покинуть затопленный рынок. По всей видимости, с водой не справилась ливневая канализация.

Разгул стихии затронул не только рынок. В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния. В этот момент там проходило заседание Российского союза ректоров. Разряд попал в громоотвод, никто не пострадал, пишет агентство "Москва".

Сильный дождь с грозой обрушился на столицу во второй половине дня 30 мая. Порывы ветра местами достигали 20 метров в секунду. Из-за непогоды на дорогах образовались девятибалльные пробки. Синоптики предупреждали, что в четверг может выпасть до 20% нормы осадков, непогода продлится до 21:00.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Последствия сильного ливня
Последствия сильного ливня
Потоп на рынке "Садовод"
Потоп на рынке "Садовод"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.