Московский рынок "Садовод" затопило после ливня (видео)

До этого в одно из зданий МГУ ударила молния

В Москве после сильнейшего ливня затопило рынок "Садовод". В Сети стали появляться видео, на которых сотрудники центра спешно спасают товар и самостоятельно ликвидируют потоки воды. Некоторым покупателям пришлось надеть на ноги пакеты, чтобы покинуть затопленный рынок. По всей видимости, с водой не справилась ливневая канализация.

Разгул стихии затронул не только рынок. В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния. В этот момент там проходило заседание Российского союза ректоров. Разряд попал в громоотвод, никто не пострадал, пишет агентство "Москва".

Сильный дождь с грозой обрушился на столицу во второй половине дня 30 мая. Порывы ветра местами достигали 20 метров в секунду. Из-за непогоды на дорогах образовались девятибалльные пробки. Синоптики предупреждали, что в четверг может выпасть до 20% нормы осадков, непогода продлится до 21:00.