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Путин назвал многодетные семьи благословением России

20:08
  • четверг
  • 30 мая 2019

Президент вручил ордена "Родительская слава"

Владимир Путин в четверг вручил ордена "Родительская слава" многодетным семьям. Церемония прошла в Кремле, передает ТВЦ.RU.

Вручая награды, президент заявил, что в современном, полном противоречий мире главная задача — укреплять престиж отцовства и материнства. Кроме того, необходимо повышать общественный статус многодетных семей, в том числе с приемными детьми.

"Такие семьи, такие люди, как вы - достояние и благословение нашей страны, и мы будем стремиться к тому, чтобы только прибывало. Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от таких, как вы, будет зависеть будущее нашей страны, потому что все в руках таких молодых людей, как ваши дети. А они будут делать и жить так, как вы их благословите, как вы их учите, какое воспитание вы им дадите", - сказал Путин.

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