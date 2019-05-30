Не только с Россией: Зеленский развязал вторую войну

Президент встретился с американским сенатором

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость досрочных выборов в Верховную раду.

По мнению главы государства, Украина ведет две войны: одну против России, а другую против коррупции внутри страны. Об этом он заявил на встрече с сенатором США Робертом Портманом.

В связи с этим роспуск Рады был необходим, чтобы в сентябре начали работу новый парламент и правительство. "Если бы этот парламент, который не работает, оставался и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать", - цитирует Зеленского "Интерфакс".

Зеленский и Портман также обсудили ситуацию в Донбассе. Сначала, по мнению украинского президента, необходимо достичь прекращения огня и совершить обмен заложниками.

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