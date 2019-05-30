Меган Маркл никак не может оставить новорожденного сына в покое

Принц Гарри одобряет все решения жены

Герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует путешествие с новорожденным сыном Арчи в Соединенные Штаты.

Поездка запланирована на лето. В Лос-Анджелесе живет мать герцогини, а в Нью-Йорке ее друзья, с которыми Маркл хочет познакомить своего первенца. Мальчик должен познавать британские и американские традиции в равной степени, считает герцогиня.

Принц Гарри против поездки не возражает, но как на эту новость отреагировала королева Елизавета II пока неизвестно, пишет интернет-портал "Дни.ру". Ранее сообщалось, что Маркл хочет увезти сына в Южную Африку, туда семья полетит ближе к концу года.