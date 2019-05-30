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С Байконкура стартовал "Протон" со спутником связи

21:01
  • четверг
  • 30 мая 2019

Спутник будет самым мощным в российской орбитальной группировке

С космодрома "Байконкур" в четверг успешно стартовала ракета-носитель "Протон-М". Она выведет на орбиту спутник связи "Ямал-601".

Ракета стартовала в 20:42 по московскому времени. На момент написания заметки все ступени штатно отделились от разгонного блока. После этого он начал поднимать спутник на расчетную орбиту.

"Ямал-601" - самый мощный  российский телекоммуникационный спутник. Он заменит "Ямал-202" и обеспечит связь и передачу данных на значительной части России, а также территории СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Видео: В ракету "Союз" сразу после старта ударила молния

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