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Сбивший полицейского сын экс-сенатора мучается от содеянного

21:40
  • четверг
  • 30 мая 2019

Он признался, что сбил инспектора под кокаином

Сын экс-сенатора Амира Галлямова Тимур признался, что сбил инспектора ДПС пол воздействием наркотиков.
Как живет сбивший инспектора сын-мажор бывшего сенатора

Ранее экспертиза показала, что он перед аварией употребил кокаин, однако Галлямов тогда яро отрицал, что принимал запрещенные вещества.

Теперь "золотой мальчик" раскаивается в содеянном и утверждает, что ему стыдно. 27 мая суд арестовал Амира Галлямова на два месяца и теперь он содержится в СИЗО №4 "Медведь", пишет ТАСС.

ДТП произошло в ночь на 26 мая. Галлямов-младший, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не остановился для проверки документов . Юноша начал вести себя неадекватно и при попытке скрыться сбил сотрудника ДПС. Задержать злоумышленника удалось только после погони. Полицейский получил перелом голени и был госпитализирован.

Видео задержания сына экс-сенатора, сбившего сотрудника ДПС

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