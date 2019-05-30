Сбивший полицейского сын экс-сенатора мучается от содеянного

Он признался, что сбил инспектора под кокаином

Сын экс-сенатора Амира Галлямова Тимур признался, что сбил инспектора ДПС пол воздействием наркотиков.

Ранее экспертиза показала, что он перед аварией употребил кокаин, однако Галлямов тогда яро отрицал, что принимал запрещенные вещества.

Теперь "золотой мальчик" раскаивается в содеянном и утверждает, что ему стыдно. 27 мая суд арестовал Амира Галлямова на два месяца и теперь он содержится в СИЗО №4 "Медведь", пишет ТАСС.

ДТП произошло в ночь на 26 мая. Галлямов-младший, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не остановился для проверки документов . Юноша начал вести себя неадекватно и при попытке скрыться сбил сотрудника ДПС. Задержать злоумышленника удалось только после погони. Полицейский получил перелом голени и был госпитализирован.

Видео задержания сына экс-сенатора, сбившего сотрудника ДПС