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Эрдоган поделился с Путиным опасениями по Идлибу

21:27
  • четверг
  • 30 мая 2019

Президенты обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в четверг провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Там рассказали что одной из тем беседы стала ситуация в Сирии. Президенты России и Турции отметили важность наращивания усилий для стабилизации ситуации в провинции Идлиб. Кроме того, обсуждались и вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в военно-технической сфере.

В свою очередь, пресс-служба Эрдогана сообщила, что президенты договорились о двусторонней встрече. Она состоится на полях саммита G20 в Японии. Кроме того, турецкий лидер заявил о необходимости принять меры, чтобы не допустить новой волны беженцев из Идлиба.

Видео: Россия на Совбезе ООН рассказала о провокации в Идлибе

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