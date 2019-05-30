Эрдоган поделился с Путиным опасениями по Идлибу

Президенты обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в четверг провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Там рассказали что одной из тем беседы стала ситуация в Сирии. Президенты России и Турции отметили важность наращивания усилий для стабилизации ситуации в провинции Идлиб. Кроме того, обсуждались и вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в военно-технической сфере.

В свою очередь, пресс-служба Эрдогана сообщила, что президенты договорились о двусторонней встрече. Она состоится на полях саммита G20 в Японии. Кроме того, турецкий лидер заявил о необходимости принять меры, чтобы не допустить новой волны беженцев из Идлиба.

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