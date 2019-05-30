Путин рассказал, кто станет властелином мира

У России есть шанс

Россия должна занять лидирующие позиции в мире в сфере технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин на совещании, прошедшем в школе программирования, созданной по инициативе Сбербанка. Президент пообщался со студентами, а также ознакомился с инновационными продуктами, созданными отечественными разработчиками

Нейрошлем позволяет в несколько раз сократить время реабилитации пациентов после инсульта или травмы головы и вновь научится управлять своим телом. Пациент находясь в нем, при помощи модуля, должен представить, как он двигает рукой, выполняя различные команды, как в компьютерной игре, в этот момент в коре головного мозга формируются новые нейросети.

Другая нейросеть - цифровая - помогает врачу точно и быстро определить место, где образовался тромб и предлагает план лечения. Владимиру Путину показывают новейшие отечественные разработки в области Искусственного интеллекта. Он, а точнее они, уже существуют. Медицина, транспортная логистика, безопасность - нейросети внедряются во все сферы жизни. Это не просто очки с встроенной камерой, а глаза, с помощью которых программа распознает находящихся в розыске преступников. Вся информация попадает в специальный смартфон полицейского.

Нейросети помогают человеку вычислять и киберпреступников. В этом деле IT-специалистам приходится идти на разные хитрости. Технологическую выставку провели в "Школе 21" Она открылась в прошлом году. Здесь готовят лучших IT-специалистов. Тысячу в год. Владимир Путин пообщался со студентами. А позже на совещании с представителями профильных министерств и руководителями крупных компаний, он обсудил стратегию развития искусственного интеллекта.

"Скорость создания новых продуктов и решений растёт в геометрической прогрессии, по экспоненте. Уже говорил и хочу ещё раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта - ну, последствия нам всем понятны, - тот станет властелином мира. Для решения столь амбициозного проекта в сфере технологий искусственного интеллекта у нас объективно есть хорошие стартовые условия и серьёзные конкурентные преимущества. Уже сегодня в России один из самых высоких мировых показателей проникновения мобильной связи и интернета, развития электронных услуг. Мы также опираемся на традиционно сильные научные и образовательные школы в математике и физике, на конкурентную систему подготовки специалистов в сфере IT", - сказал Путин.

Эти преимущества, отметил президент, уже позволили России создать успешные, конкурентные проекты в таких направлениях, как машинное зрение и распознание голоса. За пять лет нужно стать лидерами в этих и других разработках. Для ускорения процесса понадобится донастройка законодательства, увеличение финансирования, привлечение инвестиций. Владимир Путин обозначил задачу.

"Это создание принципиально новых фундаментальных заделов, математических методов, принципов работы искусственного интеллекта, в том числе по аналогии с человеческим мозгом. Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием учёных со всего мира. Эта работа может идти и в рамках международных математических центров. В следующем году, напомню, они будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Собственно, будут дополнять то, что у нас уже есть", - сказал президент.

До конца текущего года в Москве заработают четыре экспериментальные площадки по внедрению технологий мобильной связи пятого поколения. Мэр Москвы Серегей Собянин отметил, что, по данным ООН, Москва среди ведущих мегаполисов мира занимает первое место по электронному взаимодействию с гражданами. Герман Греф предложил рассматривать столицу, как площадку для экспериментов и отработки систем искусственного интеллекта. Тем более что здесь они уже давно применяются. Московская электронная школа. Диагностика раковых заболеваний по снимкам МРТ. От 40 до 70% звонков в городские колл-центры обрабатывают голосовые чат-боты.

"Идея по созданию в Москве экспериментальных площадок, для разработки прорывных технологий в области искусственного интеллекта - хорошая идея. Есть указ президента о создании инновационного кластера в Москве. Мы сейчас проводим организационные технологические мероприятия, создаем информационную платформу, для взаимодействия участников инновационного процесса в Москве", - сказал Собянин.

Московские наработки и опыт будут безвозмездно передаваться в регионы. Подводя итоги совещания, Владимир Путин поручил продолжить совместную работу министерств, ученых и бизнеса, чтобы инновационные технологии еще глубже проникали все сферы жизни.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".