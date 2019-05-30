"С мамой договорится по блату": дочь Алсу дала первое интервью после "Голоса"

Микелла Абрамова готова преодолевать трудности

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова после скандала с шоу "Голос.Дети" намерена продолжить певческую карьеру. По ее словам, она пробует разные стили.

Юная певица рассказала, что из российских артистов ей нравится Полина Гагарина. С ней Микелла хотела бы спеть дуэтом. Как и со своей мамой.

"Хотя мы много раз пели с Микеллой. С мамой она договорится по блату", - сказала Алсу в интервью "Комсомольской правде".

Певица рассказала, что ее дочь делает все, чтобы стать успешной артисткой. Она занимается танцами, вокалом, учится держаться на сцене. При этом наряды для выступлений Микелла выбирает сама. Если платье девочке не нравится, она не станет его надевать, уверяет Алсу.

Не обошлось и без вопросов про шоу "Голос.Дети", в повтором финале которого Микелла участвовать отказалась. Она уверяет, что, несмотря на скандал, она подружилась со всеми участникам, а особенно с Ержаном Максимом.

"Я готова преодолевать трудности. Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать своё дело и не обращать внимания на разговоры", - заявила Микелла.

С Ержаном Максимом дочь Алсу даже записала дуэт. Песню с романтичным названием "Это любовь" они представили на "Детской Новой волне" в Крыму.

Шоу "Голос.Дети" завершился победой дочери Алсу, из-за чего разгорелся скандал. Утверждалось, что девочке якобы "накрутили" голоса. Проверка эту информацию подтвердила. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст принял решение снять спецвыпуск шоу, на котором объявил всех финалистов победителями проекта и пообещал, что шоу не закроют.

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