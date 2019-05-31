В Совфеде рассказали о перспективах возобновления ДРСМД

Приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности обсудили в программе "События. 25-й час"

При каких условиях это соглашение может быть возобновлено? Возможна ли в ближайшие годы совместная работа Москвы и Вашингтона над новым документом? И каковы перспективы обсуждения этой темы хотя бы на экспертном уровне?

На вопросы Алексея Фролова ответил председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв.

"Мы не инициируем процедуру выхода. Мы приостанавливаем свое участие. И мы сохраняем возможность возобновления этого участия, если к этому сложатся соответствующие условия", - сказал сенатор.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"