Каникул не будет: россиянам урежут новогодние праздники

Зато в честь Дня защитника Отечества предлагается установить три выходных

В 2020 году праздничные дни могут быть перенесены. Проект постановления правительства рассмотрит 31 мая российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

В документе напоминается, что с 2018 по 2019 годы граждане России отдыхали во время новогодних праздников 10 дней. Однако в следующем году каникулы будут сокращены до восьми.

Согласно Трудовому кодексу, нерабочими на Новый год, а также Рождество являются дни с 1 по 8 января, пишет "Известия". Тем не менее, в прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье. В связи с этим они автоматически присоединялись к каникулам. За год до этого субботу 29 декабря перенесли на понедельник 31. Это также продлило отдых.

Однако в 2020 году 30 и 31 декабря выпадают на начало рабочей недели, а потому выходными не будут. Кроме того, проект правительства предлагает перенести выходные дни 4 и 5 января - субботу и воскресенье - на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

Также, в честь Дня защитника Отечества выходные предлагается установить с 22 по 25 февраля, а в честь Международного женского дня – с 7 по 9 марта. Кроме того, первомайские праздники продлятся с 1 по 5 мая, а празднование Дня победы — с 9 по 11 мая. Далее, на День России граждане страны смогут отдохнуть с 12 по 14 июня, а в День народного единства – только 4 ноября.

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