Росстат проследит за тратами россиян в отпуске

Данные по расходам позволят более качественно развивать курорты

Росстат будет подсчитывать, сколько тратят российские туристы за границей и иностранные – в России. Для этой цели будут собираться данные с сотовых операторов и сервисов по бронированию отелей. Также в ведомстве собираются провести опрос граждан по месту жительства.

"Сотрудники ведомства будут выяснять, какие расходы путешественники несли во время подготовки к туристической поездке и сколько потратили в путешествии", - пишет "Известия" со ссылкой на данные Минэкономразвития, в ведении которого находится Росстат.

При этом эксперты считают, что лучше всего узнавать у банков информацию об отдыхе туристов. Финансовые учреждения ведут учет расходов своих клиентов.

Ранее на этой неделе ТВЦ.Ru рассказал, куда дешево слетать летом из России. Билет Москва-Минск на одного человека стоит от пяти тысяч рублей. На втором месте - Франция. Перелет в города Бордо или Монпелье обойдется в 9-11 тысяч рублей.