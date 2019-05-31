Жарить шашлыки нельзя: за что будут штрафовать дачников

Физическим лицам грозит наказание в четыре тысячи рублей, а юридическим - до 400 тысяч

Российские любители съездить на дачу могут столкнуться с большими неприятностями в случае, если допустят ряд нарушений. За это им грозят штрафы, рассказали в Федеральной кадастровой палате Россреестра.

Таким образом, за пал сухой травы, сжигание мусора, а также другие нарушения правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф в четыре тысячи рублей, а юридическим лицам - до 400 тысяч. Кроме того, если в регионе проживания введен противопожарный режим, то о жарке шашлыков на участке и вовсе придется забыть.

В случае, если нарушение повлекло за собой пожар, в результате которого было повреждено или уничтожено чужое имущество или нанесен вред здоровью человека, то на гражданина, допустившего нарушение, может быть наложен штраф до пяти тысяч рублей. При этом юридическое лицо заплатит аналогичный штраф в 400 тысяч рублей.

Если полного запрета нет, то разводить костер на даче можно только на расстоянии более 50 метров от дома. В случае, если площадь участка не позволяет этого делать, то нужно использовать мангал, который разрешено устанавливать в пяти метрах от дома, сообщает "Российская газета".

А еще в Кадастровой палате отметили, что множество нарушений фиксируется по градостроительным нормам. Дело в том, что дачники часто не соблюдают минимальные расстояния между различными строениями на участках. Так, расстояние между домами, которые построены из бетона, должно быть не менее шести метров. А от жилого дома до забора должно быть три метра. Расстояние от жилого помещения уборной или бани должно быть не менее 12 метров.

Кроме того, из-за нарушения требований к организации дачного туалета дачники будут вынуждены заплатить до пяти тысяч рублей. Захват земель общего пользования, перекрытие доступа к общим водоемам или дорогам также будет караться штрафом. Его величина будет определяться как процент от кадастровой стоимости участка. При этом он составляет не менее пяти тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: как избежать штрафов за шашлыки на природе