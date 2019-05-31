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"Я - птица вольная": почему Кузьмин сбежал от Пугачевой

09:09
  • пятница
  • 31 мая 2019

Их роман пришелся на начало 80-х

Владимир Кузьмин отмечает 64-летие. Пока певец принимает поздравления, журналисты вспоминают самые яркие моменты из его жизни.
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Кузьмин настоящий ловелас. Он был женат три раза, а любимых женщин у артиста было гораздо больше. Музыкант даже покорил сердце Аллы Пугачевой. Их роман пришелся на начало 80-х, тогда советские СМИ писали, что на эстраде есть только две звезды — Пугачева и Кузьмин.

Но отношения были короткими. Как рассказал в одном из интервью Кузьмин, спустя год их роман сошел на нет. "Мне не хотелось быть в тени Пугачевой. Тем более я — рокер, а с ней мне приходилось превращаться в попсовика", - признался Владимир. 

Кузьмин понял, что деградирует как музыкант. "Я — птица вольная. А с Аллой были правила. Но какие для рокера могут быть правила?" - пояснил он.

После расставания с Примадонной Кузьмину прошлось не сладко, пишет StarHit. Фанаты Аллы Борисовны ломились на его концерты и требовали, чтобы артист исполнил песни "Две звезды" и "Моя любовь".

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