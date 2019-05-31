Что эксперты нашли в конфетах "Птичье молоко" в российских магазинах

Эксперты проверили шесть образцов

Специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" провели исследование конфет "Птичье молоко". В него попали образцы шести брендов: "Птичье молоко" от "РотФронта", "Птица дивная" от "Акконд", "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз" и "Птичьи сказки".

Интересно, что товарным знаком "Птичье молоко" с 1993 года владеет "Рот Фронт". Остальные предприятия придумывают аналогичную продукцию, но с другим названием. А также немного другими ингредиентами. Так, в корпусах конфет присутствуют растительные масла. Их нет в оригинальном рецепте. Однако у конфет от "РотФронта" есть такая же проблема.

Кроме того, во всех образцах, в суфле выявлен молочный жир. Исключением стала только продукция от "Птицы дивной". Также выяснилось, что образцы "Волжская Птичка", "Коммунарка", "Шарлиз" и "Птичьи сказки" глазированы кондитерской, а не шоколадной глазурью, чего требует рецепт. А еще в других образцах содержание какао составляет всего 6%, а не 12%.

Между тем, совсем плохи дела у конфет от "Коммунарки". В них было выявлено высокое содержание трансизомеров. Кроме того, во всех проверяемых образцах был обнаружен диоксид серы. Его на упаковке не указывали.

В итоге образцы брендов "Птица дивная", "Волжская птичка", "Шарлиз", а также "Птичьи сказки" попали в список товаров с замечаниями. А вот "Птичье молоко" от "РотФронта" и "Коммунарка" угодили в черный список "Росконтроля". Первый образец попал туда за несоответствие наименованию, а второй — за повышенное содержание трансизомеров жирных кислот.

Результаты исследования оказались в распоряжении ТВЦ.RU. Полностью с ним можно ознакомиться на сайте "Росконтроля".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: на каких конфетах остановить свой выбор