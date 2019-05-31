Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим

Данную инициативу глава МИД России озвучил в пятницу в ходе двусторонней встречи с японским коллегой

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут встречу 29 июня на полях саммита Большой двадцатки в Осаке. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.

На встрече обсуждались самые разные аспекты взаимодействия: отношения Москвы и Токио, заключение мирного договора, совместная хозяйственная деятельность на южной части Курильских островов.

Лавров отметил, что межправительственное соглашение об инвестициях способствовало движению в сторону экономического сотрудничества стран. Министр также рассказал о хорошей динамике и контактах на высшем уровне между Россией и Японией и добавил, что для развития отношений необходимо обсуждать тему безвизивого режима, передает "URA.Ru".

"Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между Российской Федерацией и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями. Будем рассчитывать, что диалог продолжится", - заявил Лавров.