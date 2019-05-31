ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим

09:50
  • пятница
  • 31 мая 2019

Данную инициативу глава МИД России озвучил в пятницу в ходе двусторонней встречи с японским коллегой

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут встречу 29 июня на полях саммита Большой двадцатки в Осаке. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.

Россияне смогут бесплатно съездить в Японию
Смена эпох: Япония получила нового императора

На встрече обсуждались самые разные аспекты взаимодействия: отношения Москвы и Токио, заключение мирного договора, совместная хозяйственная деятельность на южной части Курильских островов.

Лавров отметил, что межправительственное соглашение об инвестициях способствовало движению в сторону экономического сотрудничества стран. Министр также рассказал о хорошей динамике и контактах на высшем уровне между Россией и Японией и добавил, что для развития отношений необходимо обсуждать тему безвизивого режима, передает "URA.Ru".

"Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между Российской Федерацией и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями. Будем рассчитывать, что диалог продолжится", - заявил Лавров.

Главное сегодня
Гейша
Гейша
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.