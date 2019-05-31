Стала известна последняя мечта Задорнова

На ее воплощение катастрофически не хватало денег

Заслуженный артист России Николай Бандурин рассказал, что юморист Михаил Задорнов перед смертью мечтал основать кинокомпанию и снять фильм.

Задорнов ушел из жизни почти два года назад, а кино, над которым он работал в последние месяцы своей жизни, вышло на экраны только сейчас. 30 мая состоялась премьера приключенческой комедии Дмитрия Панченко "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка".

Сценарий ленты, который написал Михаил Задорнов, повествует о любви молодого короля и русской девушки на фоне поистине геополитических событий: государство Самая Шибко-Демократическая Автономия (С. Ш. А.) пытается насильно приобщить маленькое королевство к демократии. Прокатчиком фильма выступает компания "Задорное КИНО".

"Михаил Николаевич долго вынашивал идею создания собственной киностудии и фильма, а мы его поддерживали, - рассказал "СтарХиту" Николай Бандурин. - Готовы были сниматься без гонорара. С Мишей много общались на площадке, создавая образ моего героя. Играю охотника, который бросается на помощь товарищу. Компашка собралась забавная: братья Валера и Саша Пономаренко, Толик Калмыков и я. С режиссером Дмитрием Панченко планировали сделать трюковое кино, но не хватило денег. Задорнов выбивал бюджет под свое имя, но после его смерти что-то пошло не так..."

По словам юмориста, в итоге один из каналов поддержал проект и презентовал фильм на ТВ. "Задорнов всегда мечтал о широком прокате, и вот, кажется, его желание исполняется", - отметил Бандурин.

Напомним, Задорнов умер на 70-м году жизни от опухоли головного мозга. Незадолго до кончины он лечился в клиниках Берлина и Прибалтики. Его похоронили на кладбище Яундубулты в Юрмале.