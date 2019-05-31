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На Украине активно заговорили о ситуации в Донбассе

12:01
  • пятница
  • 31 мая 2019

Представители Запада обсудили с Зеленским ситуацию на юго-востоке Украины

Вернуться к нормандскому формату призвали Киев главы иностранных делегаций, которые провели переговоры с Владимиром Зеленским. В руководстве страны тем временем продолжается передел власти. Самые расторопные уже переметнулись на сторону новой администрации.

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Президент Зеленский впервые вышел в свет. Международной политики. Познакомиться с новоизбранным главой Украины в Киев прилетели министры иностранных дел Германии и Франции. Они изначально не скрывали: главной темой переговоров будет урегулирование в Донбассе. И прямо призвали новое украинское руководство возобновить взаимодействие во всех форматах, передает "ТВ Центр".

"Мы встретились с новым президентом Украины, чтобы поздравить его с избранием, а также выразить нашу поддержку. Мы говорили о реформах, в которых нуждается страна, и увидели его желание мирного процесса", - отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы договорились работать в нормандском формате, чтобы попытаться выполнить Минские соглашения об установлении мира на востоке Украины. На мой взгляд, этот формат позволит нам достичь цели", - указал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Владимир Зеленский, подводя итоги, был предельно краток. Он вообще сейчас стал куда лаконичнее, чем во времена предвыборной кампании. "Главный приоритет - это прекращение огня", - сказал президент Украины.

А вот главным оратором Украины в последние сутки остаётся премьер Владимир Гройсман. Сохранив свой пост, он сделал немало заявлений, в том числе довольно резких, услышать которые от него еще две недели назад было невозможно.

"Представители прошлой власти! Я сегодня борюсь с тем, что вы сделали. И конфликт в Донбассе, и подорвали экономику, и разрушили социальную политику страны. И сегодня мы должны все это разгребать после вас", - сказал политик.

То, что Гройсман намерен участвовать в выборах в Верховную раду, уже ни для кого не секрет. Агитационную кампанию он, видимо, решил начать прямо в стенах парламента, по сути, обрушившись на тех, с кем бок о бок работал в последние годы.

Из ситуации с отставкой Гройсман неожиданно вышел победителем, от прежней власти фактически открестился, а высокий пост поможет ему сохранить необходимую публичность и административный ресурс. А депутатам, министрам и другим чиновникам заодно завершить свои дела.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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