Ассанж подвергался психологическим пыткам в Великобритании

Об этом сообщил спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер

Доказательство пыток налицо. В ООН обвинили Британию, США и Швецию в том, что они совместно организовали мощный психологический прессинг на Джулиана Ассанжа, и это привело к серьезному ухудшению его здоровья, передает "Газета.Ru".

По мнению экспертов всемирной организации, основатель WikiLeaks на протяжении нескольких лет подвергался жестоким и унижающим человеческое достоинство видам наказания. В результате тюремную камеру журналисту пришлось сменить на больничное крыло. Отменилось и слушание об экстрадиции в США - его перенесли на 12 июня.

Напомним, за океаном Ассанжу грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь.