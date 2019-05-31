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США вводят пошлины на все товары из Мексики

12:18
  • пятница
  • 31 мая 2019

Мексиканский песо упал до минимума за два месяца из-за введения пошлин США

Дональд Трамп нашел новый способ бороться с мексиканскими нелегалами и тут же получил обвинение в злоупотреблении президентскими полномочиями. Пресловутая стена на границе уже ни при чем. В ход пошли экономические меры, которые, впрочем, больно ударили и по американскому бизнесу.

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Со стеной на границе с Мексикой пока не получается - американский суд под давлением демократов заблокировал постройку. И вот Дональд Трамп, стараясь все-таки выполнить предвыборные обещания, переходит к экономическому давлению, передает "ТВ Центр".

"10 июня Соединенные Штаты введут 5-процентный тариф на все товары, ввозимые в нашу страну из Мексики. До тех пор, пока будут прибывать нелегальные мигранты. Тариф будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема не будет устранена", - отметил Трамп.

Пошлины станут повышать постепенно: вслед за введением тарифа в 5% - 1 июля он вырастет до 10. И дальше - к 1 октября размер пошлины составит уже 25%. Речь, прежде всего, о сельхозпродукции, автомобилях, авиакосмических деталях и IT услугах. Серьезный удар. Причем, по американскому потребителю тоже - импортные товары подорожают. В Мексике от таких мер в шоке.

"Это что-то катастрофическое, очень серьезная угроза.  Однако ни для кого не секрет, что президент Трамп очень активно использует твиты. Посмотрим, что за этим последует. Но это не значит что мы будем сидеть сложа руки", - заявил заместитель министра иностранных дел Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеад.

Президент Мексики заявил, что уже направил в Вашингтон делегацию во главе с министром иностранных дел для переговоров. А еще написал Дональду Трампу письмо в надежде вразумить коллегу.

Недоволен действиями президента США и американский истеблишмент. Председатель финансового комитета Сената, республиканец Чак Грассли назвал действия главы государства "злоупотреблением президентскими тарифными полномочиями". Потому как торговые отношения и безопасность границ - отдельные вопросы. Но только не для Дональда Трампа. Опытный бизнесмен, он превратил тарифную войну в свой главный политический инструмент.

"Президент твердо намерен использовать свои полномочия, чтобы призвать Конгресс и призвать Мексику сделать больше для преодоления этого гуманитарного кризиса на нашей южной границе. Мы должны увидеть, что Мексика предпринимает конкретные эффективные шаги. Тогда мы сможем отменить пошлины", - отметил Майкл Пенс.

Это заявление Майкл Пенс сделал в Канаде, куда приехал на переговоры с премьером Джастином Трюдо. Речь шла о новом торговом соглашении между Вашингтоном, Оттавой и Мехико. Договор хотят перезаключить на более выгодных для США условиях. По принципу "Америка превыше всего"  администрация Трампа продолжает действовать и в отношении Китая. Президент заявил: ситуация с Huawei может разрешиться в рамках нового торгового соглашения с Пекином. Очевидно, опять же, выгодного лишь для Вашингтона. Китай сдаваться не собирается и на ограничительные меры отвечает зеркально. В пятницу приостановил закупки сои из США. Убытки для американского бюджета  исчисляются десятками миллиардов долларов.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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