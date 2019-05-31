Россия выступает за переговоры между Ираном и США

Об этом заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров

Ирану пригрозили полномасштабным военным конфликтом с США. О возможной конфронтации заявил генсек Лиги арабских государств на полях саммита в Мекке. Встреча проходила по инициативе Саудовской Аравии, которая обвинила Тегеран в недавней атаке на свои суда и нефтепровод, а также в поддержке террористических организаций.

Вашингтон заявил, что направит войска в регион для отражения возможной агрессии. И арабские страны практически единогласно поддержали это решение. Против выступил только Ирак. В Тегеране же обвинения решительно отвергли и предложили странам Персидского залива подписать договор о ненападении.

Уже известно, что ряд стран готовы рассматривать эту мирную инициативу - об этом заявили в российском МИД - и подчеркнули, что в остром вопросе именно США проявляют агрессию, которая выходит за все мыслимые рамки.