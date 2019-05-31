Евреи отмечают День спасения и освобождения

День Победы по иудейскому религиозному календарю отмечают во многих странах

Евреи по всему миру отмечают день спасения и освобождения. 26 ияра по иудейскому календарю - это своего рода религиозное продолжение Дня Победы. В 1945-ом году дата совпала с 9 мая.

В Москве главный раввин России, представители общин, учащиеся школ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата - в память тех, кто спас народ от полного уничтожения. В синагогах проходят богослужения - с благодарностью воинам Красной армии и странам антигитлеровской коалиции.