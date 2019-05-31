Пыльная буря, ураган и град: по регионам России "прокатилась" стихия

В регионах устраняют последствия непогоды

Затопленные улицы, поваленные деревья и оборванные линии электропередачи. Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия сильнейшей непогоды. Штормовой ветер срывал кровлю зданий и рекламные конструкции. Пыльная буря и ураган бушевали в Новосибирске и Новокузнецке. А на Сыктывкар обрушился крупный град.

Град засыпал Сыктывкар моментально. Он звонко бился о подоконники, крыши домов, дачные участки. Непрекращающийся при этом ливень всего за полчаса нанес серьезные повреждения. Затопило улицы, торговые центры, парковки, огороды и дворы. Потоки воды смывали даже асфальт. Восстанавливать пришлось еще и электроснабжение, передает "ТВ Центр".

Краткое изложение штормового предупреждения - и тут же последствия. Небо над Новокузнецком в одночасье превратилось в сплошную черную мглу. Ураганный ветер до 23 метров в секунду переворачивал остановки, срывал крыши - не устояла даже кровля мэрии, вырывал с корнем деревья. Передвигаться по городу было почти невозможно. На дорогах - многокилометровые пробки, во дворах - придавленные стволами автомобили. Вскоре встали трамваи. Властям пришлось создавать оперативный штаб.

Жители Новосибирска поначалу сохраняли спартанское спокойствие. Подумаешь, солнца не видно. Зато наконец-то после жары резко похолодало. Но от спокойствия не осталось и следа, когда на город обрушился сильнейший ураган. В небе летали куски кровли, рекламные щиты и теплицы. Поваленные деревья заблокировали движение электротранспорта. Пришлось привлекать спасателей. К счастью, обошлось без пострадавших. Метеорологи успокаивают: в выходные на Новосибирск не прольется ни капли.

В Москве, стойко перенёсшей накануне грозу с градом, в пятницу продлен желтый уровень опасности. Ожидаются и дождь, и порывистый ветер.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".