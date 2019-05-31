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"Не позволю": мэр Анапы запретил платить Волочковой 600 тысяч рублей

10:55
  • пятница
  • 31 мая 2019

Бюджетные деньги было велено потратить с большей пользой

Мэр Анапы Юрий Поляков воспротивился выступлению балерины Анастасии Волочковой за бюджетный счет. Она должна была стать гвоздем программы на открытии курортного сезона. 
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Градоначальник приказал отменить электронные торги, в рамках которых знаменитая балерина должна была получить 600 тысяч рублей за участие в городском концерте. 

"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на Открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю", - приводятся слова Полякова на сайте мэрии.  

На днях Волочкова сообщила у себя в Instagram, что она вовсю работает над спектаклем "Балерина и Клоун", премьера которого должна состояться 9 июня в Анапе. "Любимый мною, дорогой сердцу Краснодарский Край. Я служу ему своим творчеством с 2004 года. В театре Юрия Григоровича мне посчастливилось быть прима-балериной на протяжении пяти лет", - рассказала она. 

Открытие курортного сезона в Анапе намечено на 8 июня. В городе пройдет фестиваль "Золотое кольцо Боспорского царства", участие в котором примут представители 10 южных городов и поселков России. 

Ранее стало известно, что шпагат Волочковой занесли в Книгу рекордов России. Длина размаха ног балерины в поперечном шпагате составила 225 сантиметров. 

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