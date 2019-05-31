Куала-Лумпур не дали принять участие в изучении черных ящиков

Расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году чересчур политизировано, считает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. По его словам, сбить воздушное судно действительно могли и украинцы, так как, "у них тоже есть такая же ракета".

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине", — подчеркнул Мохамад на пресс-конференции в Токио.

По его словам, Малайзии следует принять участие в изучении черных ящиков. Тем не менее, "по каким-то причинам" страну не допустили к изучению самописцев, сообщает РИА Новости.

В связи с этим Мохамад подчеркнул, что не знает, почему Малайзию отстранили от расследования. При этом он отметил, что "идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских".

Ранее лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Бодэ заявил, что одним из вероятных виновников катастрофы Boeing Малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году могла быть Украина. По его словам, есть сомнения относительно расследования, которое проводит Совместная следственная группа.

До этого сообщалось, что незакрытие воздушного пространства Украиной стало основной причиной падения Boeing Малайзийских авиалиний. Источник, знакомый с ситуацией подчеркнул, что именно Киев остается главной ответственной стороной в этом деле.

Самолет компании Malaysia Airlines, который следовал из Нидерландов в Куала-Лумпур, оказался сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек. Все они погибли.

Катастрофу расследует международная группа. В нее входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Они установили, что Boeing был сбит ракетой, пущенной из ЗРК "Бук", якобы принадлежавшей 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Однако российская сторона установила, что ракета ЗРК "Бук", которая поразила Boeing, принадлежала Украине. Тем не менее, иностранные следователи не обратили внимание на эту информацию.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: новые документы доказывают непричастность России к крушению MH17