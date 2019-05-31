"Переживали друг за друга": мама Таисии Скомороховой высказалась о травле на украинском "Голосе"

Участие в проекте стало большим праздником для маленькой звезды

Мама семилетней москвички Таисии Скомороховой, которая успешно выступает на украинском шоу "Голос. Дети", прокомментировала для ТВЦ.RU слухи о травле, которой якобы подвергается ее дочка в Незалежной. Гульнара Нугуманова также рассказала о творческих планах юной артистки.

С августа 2018 года Гульнара Нугуманова и Таисия Скоморохова несколько раз ездили в Киев. Сначала на кастинг, потом на "слепые прослушивания", репетиции, съемки проморолика... По словам Нугумановой, во время этих поездок на Украину у них ни разу не возникало никаких проблем - ни на границе, ни в гостинице, ни в такси, ни в ресторанах.

"Что касается самого проекта, то у нас только самые положительные, яркие, добрые и позитивные впечатления. Были дети из Белоруссии, Грузии, Молдавии и из разных точек Украины. Во время проекта дети очень сдружились, друг за друга переживали и поддерживали. Они и сейчас продолжают общаться через соцсети. Это было очень приятно, и неважно, кто откуда приехал", - сообщила мама маленькой звезды.

Команда украинского "Голоса" и руководители проекта оказали Нугумановой и ее дочери теплый прием. Семилетней россиянке уделили много внимания. Редакторы, педагоги, стилисты, гримеры и другие члены команды работали одинаково профессионально со всеми детьми, отметила наша собеседница.

"Для них было главное талант, самобытность, неординарность ребенка независимо от того, откуда он приехал. Наставники тоже были очень приветливы и внимательны, они ни разу не отказали сфотографироваться, дать автограф да и просто поговорить с ребенком. Как вы видите, все что написали про травлю, - это обычная выдумка", - сказала Гульнара Нугуманова в разговоре с ТВЦ.RU.

Сейчас многие украинцы пишут Таисии добрые слова в соцсетях и желают ей пробиться в финал шоу. "Участие в этом проекте для нас стало большим праздником, мы получили огромный опыт, приобрели много друзей. Искусство и музыка не знают границ, они вне политики. Тая счастлива! Она мечтала выступить на сцене проекта "Голос. Дети", и так сложилось, что это была Украина. Она также очень хочет поучаствовать в российском "Голосе", - заявила Нугуманова.

Ранее сообщалось, что некоторые украинские телезрители и интернет-пользователи возмущены успехами юной россиянки на детском "Голосе". "Почему детей из России допускают на конкурс в Украине? Пусть там у себя поют", - такого рода комментарии появились в Сети после того, как Таисия Скоморохова восхитила судей своим задорным исполнением песни Тины Тернер Simply The Best.

Отметим, что Таисия уже довольно опытная артистка. Она участвовала в детском шоу талантов "Лучше всех" на российском ТВ, играла в познавательном сериале о правилах дорожного движения "Семья Светофоровых" и снялась в фильме "Блудный сын", который в скором времени должен выйти на экраны.