"Позорище!" Украинцы плюются от вида Зеленского

Жители в негодовании из-за "голых рук" президента

Пользователи соцсетей в ужасе от внешнего вида президента Украины Владимира Зеленского. Во время встречи с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом он решил отступить от норм дресс-кода.

Вместо этого глава государства пришел к собеседникам в черной рубашке с закатанными рукавами. Именно это вызвало недоумение у многих граждан Украины. Некоторые пользователи Facebook назвали такой внешний вид на важной встрече позорищем.

Кто-то пошутил, что Зеленскому стоило и вовсе надеть шорты и майку. Также его обвинили в неуважении к дипломатам. "Президенту до сих пор костюм не могут подобрать? Или это такой имидж "украинца-труженика" с закатанными рукавами?", - спрашивает один пользователь.

"Почему у тебя голые руки?", - не церемонится с Зеленским еще один украинец. Он добавил, что такой лидер "позорит Украину". Также он привел в пример президента Франции Эммануэля Макрона, который тоже молод, но в отличие от украинского лидера, "знает, что такое элементарный этикет".

"Янык (Янукович, - прим. ред.) отдыхает", — отметил в комментарии к фото известный фотограф Глеб Гаранич.

Тем не менее, гораздо больше комментаторов заступились за Зеленского. Также они предложили вспомнить все провальные выходы в свет предыдущего президента Петра Порошенко. Его ранее неоднократно критиковали за появления на публике и визиты к своим коллегам в небрежном виде. В частности, в глаза бросались мятые костюмы, в которых ездил Порошенко. В мае экс-глава президентского протокола Украины Юрий Ладный признался, что многим украинским дипломатам даже было стыдно за лидера из-за его внешнего вида.

В ходе встречи с главами МИД двух стран Зеленский отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках Нормандского формата, говорится на сайте администрации президента. Также он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поздравления с победой на выборах. Кроме того, он выразил благодарность немецкой стороне за то, что у него был "очень предметный разговор" с канцлером Германии Ангелой Меркель по проблеме на востоке Украины, прекращению войны и выполнению Минских договоренностей.

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