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Алсу потребовали строго наказать за скандал на "Голосе"

12:20
  • пятница
  • 31 мая 2019

На певицу хотят повесить уголовное дело

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян усомнился в том, что певицу Алсу и ее супруга накажут за предположительное вмешательство в голосование на детском "Голосе". 
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Житель Уфимского района Ильгиз Валеев, чья двоюродная сестра Рушана участвовала в детском и взрослом проектах "Голос", потребовал возбудить уголовное дело против Алсу и ее мужа Яна Абрамова. По его мнению, родители Микеллы Абрамовой повлияли на результат голосования в финале шоу.

Валеев направил свое заявление в Останкинское отделение полиции Москвы. "Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив "Первый канал", Абрамовы не купят общественное мнение", - заявил "Медиакорсети" его адвокат Искандер Фахретдинов. 

Член экспертного совета при Думе Вадим Манукян считает маловероятным победу Валеева в этом деле. "Неприятная ситуация в самом деле, но если по результатам проверки выявлены противоправные накрутки и это во всеуслышание объявлено, то логично, что будет вестись поиск виновных в этом лиц, - сказал он ТВЦ.RU. - Конечно, я не верю, что Алсу или ее муж будут наказаны по этой статье, доказать взаимосвязь между ними и накрутками будет очень сложно. Да и, честно говоря, когда я услышал о том, что в дополнительном финале победителями признали всех финалистов, казалось, что инцидент должен быть полностью исчерпан. Но брат Раушаны Валеевой, участницы "Голос. Дети", решил идти до конца с целью найти виновных в этой ситуации. Посмотрим, к чему это приведет". 

Ранее Алсу сообщила, что ее дочка делает все, чтобы стать успешной артисткой, в том числе занимается танцами и вокалом, а также учится держаться на сцене. 

Напомним, последний сезон шоу "Голос. Дети" завершился неоднозначной победой Микеллы Абрамовой. Телезрители заподозрили ее родителей в нечестной игре. Проведенная Первым каналом проверка показала, что за девочку голосовали боты. 24 мая телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов детского "Голоса" признали победителями. 

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