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Зеленский похвастался бицепсами

12:47
  • пятница
  • 31 мая 2019

Президент показал фотографии с тренировки

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях поделился фотографией со своей тренировки в спортзале, который располагается в администрации главы государства.

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В кадр также попали глава администрации Андрей Богдан и личный тренер Зеленского. Многие подписчики отметили, что президент находится в хорошей физической форме, передает "Газета.Ru".

"На Банковой. Хотя бы гантели не украли", — иронично прокомментировал сделанный снимок Зеленский.

На этой неделе по Украине прокатился скандал с пропажей серверов из ситуационного центра в администрации президента.

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Владимир Зеленский
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