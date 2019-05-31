Зеленский похвастался бицепсами

Президент показал фотографии с тренировки

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях поделился фотографией со своей тренировки в спортзале, который располагается в администрации главы государства.

В кадр также попали глава администрации Андрей Богдан и личный тренер Зеленского. Многие подписчики отметили, что президент находится в хорошей физической форме, передает "Газета.Ru".

"На Банковой. Хотя бы гантели не украли", — иронично прокомментировал сделанный снимок Зеленский.

На этой неделе по Украине прокатился скандал с пропажей серверов из ситуационного центра в администрации президента.