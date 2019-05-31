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Аксенов рассказал о будущем приезжающих в Крым на поезде украинцах

12:31
  • пятница
  • 31 мая 2019

На полуострове железнодорожные пути не разбирали

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в случае возобновления железнодорожного сообщения с Крымом граждане Украины будут активно ездить на полуостров. При этом он обратил внимание на то, что возобновление железнодорожного сообщения зависит от политической воли руководства обеих стран. Правда, у властей Украины, по его мнению, такого желания нет.

Аксенов добавил, что в Крыму технически все готово для запуска. "Здесь никаких проблем нет, мы же не разбирали пути", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция. В ней граждане Украины просят вернуть прямые поезда в Крым. Автор отмечает, что отсутствие железнодорожного сообщения с полуостровом серьезно влияет на качество отдыха. В частности, ему и родственникам приходится ездить на маршрутках с пересадками, что вызывает неудобства. Он также отметил, что отмена поездов была "политическим решением власти воров, прикрывавшейся пещерной русофобией".

Украина прервала железнодорожное сообщение с Крымом в одностороннем порядке в 2014 году. Теперь пассажирские составы, которые следуют в сторону полуострова, на Украине доходят только до станции "Новоалексеевка". Она расположена в 10 километрах от границы.

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