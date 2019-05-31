Купер и Шейк устроили грязные разборки из-за двухлетней дочери

Ребенок растет в нездоровой обстановке

Не успели фанаты Ирины Шейк и Брэдли Купера вдоволь нарадоваться воссоединению пары после предположительного разрыва, как выяснились неприглядные подробности совместной жизни звезд. По данным анонимного источника, русская супермодель угрожала актеру отобрать у него дочь в случае окончательного разрыва.

С недавних пор 33-летняя Ирина Шейк и 44-летний Брэдли Купер снова стали показываться на публике вместе. Зачастую они выбираются на прогулку со своей двухлетней дочерью Леей. По слухам, девочка растет в нездоровой домашней обстановке. Ее богатые родители якобы почти не общаются друг с другом, постоянно ссорятся и выясняют отношения. Как поговаривают, они начали спать в разных частях своего дома в Беверли-Хиллз.

"Брэдли и Ирина сделали паузу в отношениях, - рассказал OK! Magazin осведомленный источник. - Ирина заявила Брэдли, что в случае расставания она будет иметь единоличное право опеки над дочерью".

По некоторым данным, модель уже проконсультировалась с юристом по поводу дочери, чтобы грамотно использовать этот козырь. Высока вероятность, что судья не оставит маленькую Лею с актером, поскольку тот плохо справляется с обязанностями отца из-за своего напряженного графика. К тому же репутацию голливудской звезды подмочили слухи о его романе с певицей Леди Гагой. Недавно они крайне убедительно сыграли страстных любовников в фильме "Звезда родилась".

Ранее Ирину Шейк заподозрили в неверности, когда она появилась на публике в компании накаченного красавца.

Видео: Шейк и Купер больше не любят друг друга?