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Как у Путина! Медведеву сделали оригинальный подарок

13:22
  • пятница
  • 31 мая 2019

Премьера порадовали в Ашхабаде

Премьер-министр России Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова щенка алабая. Это произошло в Ашхабаде, куда российский премьер прибыл для участия в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

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"Как назовем?" - улыбаясь спросил он Бердымухамедова. В ответ туркменский лидер только развел руками, намекая на то, что выбор клички остается за новым хозяином. По его словам, это щенок породы пятнистый алабай.

Кроме того, Медведеву передали родословную нового питомца, сообщает ТАСС. "Вот написано: отец - Гарабаш, мать - Аладжа", - прочитал Медведев.

Когда Бердымухамедов увидел, что щенок лежит в ногах у Медведева, он сказал: "Хозяина нашел уже, хозяина узнал уже".

"Нашел, нашел!" - ответил Медведев и посмеялся.

Произошедшее прокомментировал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "И вам алабай: Бердымухамедов подарил Медведеву такого же щенка, как дарил Путину", - написал он.

Перед встречей президент Туркмении сам лично заехал в гостиницу за Дмитрием Медведевым. Туркменский лидер был за рулем раритетной ГАЗ-21 "Волга", а российский премьер сел на пассажирское кресло. После этого они совершили небольшую автомобильную прогулку по Ашхабаду. Затем Медведев и Бердымухамедов уже направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак.

В 2017 году Бердымухамедов вручил другого щенка алабая в подарок президенту России Владимиру Путину. Так он поздравил российского лидера с днем ангела во время встречи в Сочи.

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