Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян

Теперь "Шереметьево" дополнится именем Александра Пушкина

Чкалов, Лермонтов, Высоцкий. В пятницу целому ряду российских аэропортов присвоили имена великих людей, сыгравших особую роль в истории нашей страны. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Документ опубликован на сайте правовой информации и уже вступил в силу. В перечне - более 40 воздушных гаваней. Так, столичный аэропорт "Шереметьево" отныне носит имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова, а "Внуково" - авиаконструктора Андрея Туполева.

В Симферополе теперь принимает самолеты порт имени Ивана Айвазовского, а гости Астрахани будут прибывать в терминал Бориса Кустодиева.