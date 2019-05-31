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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Идлибе

14:40
  • пятница
  • 31 мая 2019

Президент провел совещание с членами Совета безопасности России

Ситуация в сирийской зоне деэскалации Идлиб. Международные контакты на полях Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане. А также итоги совещания о развитии сферы искусственного интеллекта.

Эти и другие вопросы в пятницу обсудил Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Участники обменялись мнениями по ключевым темам внешней политики, а также уделили внимание социально-экономической повестке дня внутри страны, передает "ТВ Центр".

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Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности
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