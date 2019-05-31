Помпео начал европейское турне с Германии

Ранее он отменил поездку в ФРГ

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу прилетел в Берлин - это первый пункт европейской поездки главы Госдепа. Далее он отправится в Швейцарию, передает "ТВ Центр".

На встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом речь зашла об иранской ядерной сделке, за сохранение которой ратует ФРГ; о ситуации в Сирии, а также на Украине.

Стороны заявили, что выступают за "нормандский формат". Кроме того, сообщили, что заинтересованы в добрых отношениях с Россией. Перед телекамерами политики жали друг другу руки, улыбались и как будто не вспоминали о несостоявшемся несколько дней назад визите американского дипломата.

Напомним, переговоры 7 мая отменились в последний момент - вместо Германии Помпео тогда отправился в Ирак.