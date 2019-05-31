Собянин: развязку на пересечении Бесединского шоссе и МКАД планируется сдать в ноябре

Мэр осмотрел ход строительных работ

На юге Москвы идут активные работы по реконструкции развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД. Строительную площадку в пятницу осмотрел Сергей Собянин.

Существующая транспортная развязка построена по типу "неполный клеверный лист". После неё автомобилисты упираются в круговое движение в районе деревни Беседы. После реконструкции такой проблемы не будет.

Сейчас уже отчётливо виден каркас будущей развязки. Здесь построят дублёры, эстакады, надземный переходный переход. Кроме того, существующий путепровод через МКАД будет расширен на одну полосу.

"Любая стройка означает дополнительные ограничения движения, дополнительные проблемы, поэтому чем раньше развязка будет построена, тем лучше. По договору она должна быть закончена в октябре 2020 года, тем не менее, считаю, что ее надо сделать раньше - в ноябре этого года. Давайте придерживаться нового срока", - приводит слова Собянина АГН "Москва".