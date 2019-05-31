ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: развязку на пересечении Бесединского шоссе и МКАД планируется сдать в ноябре

14:51
  • пятница
  • 31 мая 2019

Мэр осмотрел ход строительных работ

На юге Москвы идут активные работы по реконструкции развязки на пересечении Бесединского шоссе и МКАД. Строительную площадку в пятницу осмотрел Сергей Собянин.

Существующая транспортная развязка построена по типу "неполный клеверный лист". После неё автомобилисты упираются в круговое движение в районе деревни Беседы. После реконструкции такой проблемы не будет.

Сейчас уже отчётливо виден каркас будущей развязки. Здесь построят дублёры, эстакады, надземный переходный переход. Кроме того, существующий путепровод через МКАД будет расширен на одну полосу.

"Любая стройка означает дополнительные ограничения движения, дополнительные проблемы, поэтому чем раньше развязка будет построена, тем лучше. По договору она должна быть закончена в октябре 2020 года, тем не менее, считаю, что ее надо сделать раньше - в ноябре этого года. Давайте придерживаться нового срока", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Новости по теме
Строительство развязки
Строительство развязки
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Строительство развязки
Строительство развязки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.