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"Мой район": как изменилось Южное Чертаново

15:07
  • пятница
  • 31 мая 2019

Чего ещё ждут жители от программы "Мой район"?

Благоустроенные парки и уютные дворы, современный спортивный клуб и каток с искусственным льдом, а ещё новая эстакада и комфортные остановки общественного транспорта - всё это появилось в Южном Чертанове благодаря масштабному городскому проекту. Многое - по просьбам самих жителей.

Чертаново Южное - из самых юных районов Москвы. Сейчас это новостройки в окружении Битцевского леса и парков. А вот изящная церковь Покрова Пресвятой Богородицы начала XVIII века помнит и большое село Покровское, и великолепные сады, которые славились вкусной малиной. Сам храм сохранился чудом. В советские времена здесь были клуб, зернохранилище, завод. В девяностые эту архитектурную жемчужину начали возрождать из руин.

Район молодой, но и здесь сразу девять пятиэтажек попали в программу реновации. Со стартовой площадкой определились быстро, строительство уже идет, закончить планируют к концу этого года.

С транспортом особых проблем нет. Три станции метро. Основная артерия - Варшавское шоссе. По просьбам жителей появился новый маршрут и  долгожданная остановка. У поликлиники, в которую приезжают со всего района. Традиционно весь транспорт останавливался на Варшавке. Но там очень крутой спуск с холма. Говорили об этом много, а Елена Смирнова написала обращение на сайт программы "Мой район". С просьбой - сделать остановку поближе.

"Я ждала, что придет какой-то ответ. А ответ пришел делом, буквально через месяц закипели работы, а еще через месяц остановка была поставлена. Смотрите - какая она у нас современная, красивая, и даже нашу старую остановку на Варшавке обновили", - рассказала жительница района Чертаново Южное.

Обновления дождался и каскад Варшавских прудов. Пруды осушили, вычистили. Сейчас укрепляют берега, планируют запустить рыбу и раков. Впрочем, помимо благоустройства водоемов, ведется реконструкция лесопарковых зон, дворов, детских площадок. Есть теперь возможность и заниматься спортом рядом с домом. В помещении бывшего ресторана открыли спортклуб.

Впрочем, жители рассчитывают - благодаря программе "Мой район" спортивных объектов станет больше. "В районе у нас проблема большая с бассейном, он очень нужен населению, и не один", - рассказал президент федерации Таэквон-до "Юг"  Григорий Ковешников.

И не только бассейн. Кубки, завоеванные юными хоккеистами из клуба Аннино, уже ставить негде, в раздевалках тесно, да и тренироваться, особенно летом, непросто.

Каток с искусственным льдом для этой перспективной команды появится на Варшавском шоссе в следующем году. Один из самых юных районов Москвы вообще активно развивается и строится. В ближайших планах - и новые школы, и детские сады.

Юлия Богоманшина, Виктор Мальцев, Михаил Бахтияров, "ТВ Центр".

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Южное Чертаново
Южное Чертаново
Южное Чертаново
Южное Чертаново
Южное Чертаново
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