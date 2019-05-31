Как робот "Да Винчи" помогает врачам Боткинской больницы

Операции проводят без единого разреза

В Боткинской больнице провели сложнейшую операцию с помощью робота "Да Винчи" и спасли здоровье пациента. У мужчины диагностировали рак. Но столичные медики смогли выполнить все манипуляции точно и эффективно. Помогли современные технологии.

О Роботе "Да Винчи" трэвел-журналист Константин Исааков узнал давно. Почти 10 лет назад писал статьи о подобных операциях на Майорке и в Афинах. Тогда даже не предполагал, что испытать новый медицинский метод придется на себе - уже в Москве, в Боткинской больнице, передает "ТВ Центр". Несколько месяцев назад почувствовал себя плохо, сдал анализы – оказалось: рак предстательной железы. Понадобилась операция – однако она не заставила Константина изменить планы: уже на следующий день он мог ходить и публиковать новые статьи.

Спустя три недели Константин пришёл на контрольный осмотр к хирургу. Чувствует себя хорошо, а главное: новая технология позволяет сохранить все функции организма. Единственное ограничение: в течение шести недель отказаться от физических нагрузок. Быстрее восстановиться помогают современные методы реабилитации. Например, это гиперборическая оксигенация: насыщение организма кислородом в специальной барокамере.

Быстрое восстановление пациентов, минимальная травматичность, высокая точность и эффективность - вот преимущества таких операций. И в этом главная заслуга, конечно, не робота, а хирурга, который управляет каждым его движением. Причём не только руками, но и ногами: педали регулируют угол зрения и крупность изображения. Ведь глазами робота врач в мельчайших деталях видит организм изнутри, в 15-кратном увеличении.

Крошечные ножницы в правой руке управляют аналогичным инструментом внутри брюшной полости пациента. В другой руке – зажим. Хирург может проводить мельчайшие манипуляции практически с ювелирной точностью. Особенно успешно робот "Да Винчи" применяется в урологии и онкологии. В Боткинской больнице он уже стал надёжным помощником врачей – сегодня здесь проводят все больше таких высокотехнологичных операций.

Полина Кастрицкая, Александр Терентьев, Вадим Гребенченко, "ТВ Центр".