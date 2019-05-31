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Где можно купаться в Москве?

15:12
  • пятница
  • 31 мая 2019

Пока в водоёмах прогревается только верхний слой воды

1 июня в Москве официально откроется купальный сезон. В городе оборудованы 108 зон отдыха у воды. А в восьми из них будет разрешено плавать, передает "ТВ Центр".

Это пляжи Левобережный на севере Москвы, Тропарёво на юго-западе, озеро Мещерское в Западном округе, пляжи Серебряный бор 2 и 3 и Строгинская пойма - на северо-западе, и озёра Чёрное и Школьное в Зеленограде.

Везде для отдыхающих созданы комфортные условия - есть шезлонги, душевые. Безопасность обеспечат спасатели и медики.

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