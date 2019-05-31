Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов

По ее словам, в момент, когда начались взрывы, она находилась в Балаклее и смогла пообщаться с очевидцами

Бывший президент Украины Петр Порошенко лично отдал приказ о подрыве арсенала ВСУ в Харьковской области в марте 2017 года. Об этом заявила депутат Верховный рады Надежда Савченко.

"На самом деле подрыв был изнутри, нанесено это было военнослужащими ВСУ "Сармат"... это было сделано по личному приказу Порошенко", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, об этом были осведомлены главный военный прокурор страны Анатолий Матиос и генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее в мае Надежда Савченко заявила, что внешние долги страны перед международными кредиторами будут вынуждены отдавать внуки, а также правнуки нынешних поколений граждан.