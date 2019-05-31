Киркоров не смог сдержать эмоций при упоминании дочери Лазарева

Известие о втором ребенке певца остается в топе новостей

Певец Филипп Киркоров, которого обвинили в распространении слухов о втором ребенке его младшего коллеги Сергея Лазарева, эмоционально прокомментировал откровения псевдо-инсайдеров.

Некий осведомленный источник сообщил журналистам, что дочери финалиста "Евровидения-2019" уже исполнилось восемь месяцев. При этом аноним сослался на Киркорова, который якобы решил порадовать фанатов Лазарева приятной новостью. "Все это чушь и бред", - заявил король российской эстрады "Комсомольской правде".

Ранее Сергей Лазарев опроверг информацию о своем втором ребенке. По словам певца, эта фейковая новость настигла его во время подготовки к семейному ужину на природе. "Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах - дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов. Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни," - удивился музыкант.

Кроме того, Лазарев опубликовал в Instagram свое фото с сыном Никитой, который крутит пальцем у виска. "Тут как бы мой сын показывает некоторым", - написал 36-летний певец.

Напомним, сын Лазарева родился в 2014 году. Певец два года скрывал, что у него есть ребенок. Он до сих пор не назвал имя своей избранницы, поэтому многие считают, что артист воспользовался услугами суррогатной матери.

Видео: Сергей Лазарев и его сын Никита