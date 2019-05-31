"Нас кинули": Лукашенко высказался о белорусских деньгах

Президент рассказал о голодающем народе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на критику властей своей страны. По его словам, с развалом СССР его государство "кинули" с советскими рублями.

Он отметил, что после распада Советского Союза белорусы "остались одни". При этом Белоруссии обещали, что она останется в советской рублевой системе. На фоне происходящего пришлось выстраивать систему, нацеленную на создание и укрепление вертикали власти.

"Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Белоруссии оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, белорусскому народу в то время "было нечего есть". Полки в магазинах были пустые, передает БЕЛТА.

И в сложившихся обстоятельствах руководство республики начали учить демократии и правам человека, негодует Лукашенко. "Основное право человека было покушать и одеться, чем я и занимался", - добавил он.

Белорусский лидер напомнил, что критике подверглись и другие страны бывшего СССР, включая Казахстан и Таджикистан, который прошел через войну.

Ранее в белорусских СМИ появилась информация, что в стране раскрыт заговор силовиков против Лукашенко. Отмечалось, что его сын Виктор имеет к этому непосредственное отношение. Он работает помощником президента Белоруссии по национальной безопасности, а также входит в Совет Безопасности страны. Сам белорусский лидер назвал информацию враньем.

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