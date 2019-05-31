Снимающего стресс актера из "Игры престолов" засняли с рукой в штанах

Кит Харингтон попал в неловкое положение

Папарацци сфотографировали британского актера Кита Харингтона, который исполнил роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", по дороге в фитнес-центр на территории элитной клиники, где он пытается избавиться от стресса в течение последних недель.

32-летнюю звезду заметили на парковке клиники, расположенной в маленьком городке Мэдисон в Коннектикуте. Как пишет Daily Mail, Харингтон с бутылкой воды направлялся в спортивный зал, где провел около часа.

Звезда попала в объектив камеры в не самом приглядном виде. По дороге на тренировку он заправлял футболку в штаны. Запечатленные на снимках жесты могут показаться довольно неприличными. Харингтон был одет в серые штаны, белую футболу, серые кроссовки и коричневую кепку.

EXCLUSIVE: Kit Harington seen for the first time since entering wellness retreat for 'stress and alcohol' after the finale of Game of Thrones https://t.co/9tVgwLoC6F — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 30 мая 2019 г.

Большинство интернет-пользователей возмутилось тем, что журналисты преследуют знаменитость, решившую отдохнуть после напряженной работы. "Прекратите это", "Пожалуйста, оставьте его в покое", "Отстаньте от него" - написали поклонники Кита Харингтона.

Ранее стало известно, что клиентом элитной клиники актер стал за неделю до премьеры финальной серии "Игры престолов". Харингтон платит более 120 тысяч долларов за психологические тренинги, освоение медитативных практик и когнитивно-поведенческую терапию. Его супруга Роуз Лесли, сыгравшая роль "одичалой" в "Игре престолов", полностью поддерживает мужа, утверждают источники.

"Закрытие "Игры престолов" действительно стало ударом для Кита, - рассказал его друг. – Он осознал, что это конец того, над чем они все работали так напряженно на протяжении многих лет. У него был момент, когда он подумал: "Что дальше".