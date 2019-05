Снимающего стресс актера из "Игры престолов" засняли с рукой в штанах

Папарацци сфотографировали британского актера Кита Харингтона, который исполнил роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", по дороге в фитнес-центр на территории элитной клиники, где он пытается избавиться от стресса в течение последних недель.

32-летнюю звезду заметили на парковке клиники, расположенной в маленьком городке Мэдисон в Коннектикуте. Как пишет Daily Mail, Харингтон с бутылкой воды направлялся в спортивный зал, где провел около часа.

Звезда попала в объектив камеры в не самом приглядном виде. По дороге на тренировку он заправлял футболку в штаны. Запечатленные на снимках жесты могут показаться довольно неприличными. Харингтон был одет в серые штаны, белую футболу, серые кроссовки и коричневую кепку.

