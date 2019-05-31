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Алдонин забрал дочь Началовой в новую семью

13:56
  • пятница
  • 31 мая 2019

Вера теперь живет с папой

После смерти Юлии Началовой многих волновала судьба ее единственной наследницы Веры Алдониной. На похоронах певицы объявили, что девочка будет жить с бабушкой и дедушкой.
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Позже в Сети стали появляться снимки Веры в компании отца Евгения Алдонина и его новой жены Ольги. Поговаривали, что девочку футболист забрал к себе. На эти слухи Алдонин ответил в интервью  "Советскому спорту". "Да, я ее забрал в свою новую семью", - подтвердил футболист.

По словам Евгения, он в первую очередь заботится о девочке. "Сейчас самое главное для меня – душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких". - рассказал Алдонин.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38-ти лет. Она похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. У артистки осталась дочь Вера. Ей 12 лет.

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