Что будет, если есть много черники?

Британские ученые разложили все по полочкам

Ученые из Великобритании доказали, что ежедневный прием черники снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.

Для этого они поделили людей с лишним весом и другими метаболическими нарушениями на три группы. Первая группа ежедневно употребляла 150 грамм черники, вторая – 75 грамм, а третья эти ягоды не ела, пишет "Газета.Ru".

После шести месяцев эксперимента ученые выяснили, что у первой группы существенно улучшилось кровообращение и прочность сосудов. Черника снижает риск повышения артериального давления, увеличения содержания сахара в крови и холестерина, а также предотвращает скопление жировых отложений. У второй группы ничего существенно не изменилось.