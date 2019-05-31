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Что будет, если есть много черники?

14:27
  • пятница
  • 31 мая 2019

Британские ученые разложили все по полочкам

Ученые из Великобритании доказали, что ежедневный прием черники снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.
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Для этого они поделили людей с лишним весом и другими метаболическими нарушениями на три группы. Первая группа ежедневно употребляла 150 грамм черники, вторая – 75 грамм, а третья эти ягоды не ела, пишет "Газета.Ru".

После шести месяцев эксперимента ученые выяснили, что у первой группы существенно улучшилось кровообращение и прочность сосудов. Черника снижает риск повышения артериального давления, увеличения содержания сахара в крови и холестерина, а также предотвращает скопление жировых отложений. У второй группы ничего существенно не изменилось.

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