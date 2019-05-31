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Раненный в Косове россиянин объявлен persona non grata

14:46
  • пятница
  • 31 мая 2019

Михаил Краснощеков был ранен

Власти Косова объявили persona non grata российского дипломата Михаила Краснощекова. Об этом сообщил премьер непризнанной республики и пояснил, что решение связано с действиями нашего соотечественника в ходе событий 28 мая.

Напомним, косовский спецназ вторгся в сербские муниципалитеты - якобы это была операция по борьбе с коррупцией. Местные жители оказали сопротивление. В числе пострадавших был и наш соотечественник - сотрудник миссии ООН.

Несмотря на дипломатическую неприкосновенность, силовики задержали мужчину, но вскоре отпустили по требованию российского МИД. Сейчас он находится в больнице Белграда.

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