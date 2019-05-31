Николаев и Королева показали нежность на людях

Композитор удивил своим поздравлением в адрес певицы

Певец и композитор Игорь Николаев необычным образом поздравил с днем рождения свою бывшую супругу Наташу Королеву. 31 мая певице исполнилось 46 лет.

Игорь Николаев опубликовал в своем Instagram отрывок из клипа Королевой "Прощайте детские мечты", в котором певица и композитор соседствуют в кадре с мультипликационными персонажами. Музыку и стихи к этой песне сочинил сам Николаев.

"Наташа, с Днем Рождения! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям! Фееричного концерта сегодня!" - написал Николаев.

"Спасибо, Маэстро, за добрые слова и поздравление и за то, что доверил именно мне исполнить песни, которые стали символом целого поколения! Я это очень ценю!" – написала Королева в ответ на поздравления экс-супруга.

"Сумашедший клип, браво!", "Супер клип! Супер артисты!", "Приятно видеть такое поздравление" - отреагировали интернет-пользователи на этот пост. Многие подписчики выразили сожаление в связи с тем, что Николаев и Королева больше не вместе: "Вы были лучшим дуэтом", "По-моему, вы ее до сих пор любите", "Сногсшибательная была пара".

Свой день рождения Королева отметит на сцене театра Надежды Бабкиной "Русская песня". Во время антракта она встретится со своим поклонником, который сделает благотворительный взнос в пользу онкобольных детей. Сергей Глушко, более известный как Тарзан, рассказал ТВЦ.RU, что он приготовил для жены сюрприз.

Напомним, брак Николаева и Королевой продлился с 1992 по 2001 год. Через два года после развода певица вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко. Николаеву понадобилось чуть больше времени, чтобы отойти от расставания с любимой. Он женился на певице Юлии Проскуряковой в 2010 году.