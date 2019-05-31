На Украине раскрыли планы Порошенко на кресло премьера

Его сравнили с первым президентом страны

Бывший президент Украины Петр Порошенко не намерен становиться главой правительства. Об этом рассказал его политтехнолог Виктор Уколов.

Он подчеркнул, что большинство в будущем парламенте, возможно, станет пропрезидентским. При этом Порошенко хочет стать в острую оппозицию к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Как отметил Уколов, Порошенко окажется первым в истории Украины президентом, который поведет свою партию на парламентские выборы. "У нас уже были такие прецеденты, как, к примеру, первый президент Леонид Кравчук. Но никто ещё не вёл собственный проект в парламент", - приводит его слова OBOZREVATEL.

Ранее стало известно, что Порошенко избрали главой новой партии "Европейская солидарность". Решение приняли на съезде этой политической силы.

До этого СМИ сообщили, что бывший президент Украины покинет страну. Он якобы вылетит в Великобританию без обратного билета. Это произойдет из-за проблем со здоровьем. Однако истинной причиной вылета якобы станет угроза ареста политика на Украине. Уже в ближайшее время могут пройти обыски у него. Дело в том, что статьи, по которым его обвиняют, не предусматривают залога или домашнего ареста. Таким образом, он совершенно точно будет содержаться под стражей.

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