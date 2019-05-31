ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко сместил Кличко

14:34
  • пятница
  • 31 мая 2019

Решение приняли члены "Европейской солидарности"

Бывший президент Украины Петр Порошенко избран главой новой партии "Европейская солидарность". Решение приняли на съезде этой политической силы.

Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов
Зеленский повздорил с журналистами канала Порошенко
"Заболевший" Порошенко приготовился к побегу с Украины

"Это большая честь для меня возглавить партию. Это и большая ответственность", - подчеркнул сам Порошенко. Эту должность он занял вместо мэра Киева Виталия Кличко.

До этого партия называлась "Блок Петра Порошенко". Однако она сменила название перед досрочными выборами в Верховную раду. Сам экс-президент вступил в "Европейскую солидарность" в четверг и получил партбилет, сообщает РИА Новости.

Выборы в украинский парламент должны были пройти в октябре. Тем не менее, новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады. Внеочередные выборы назначены на 21 июля.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: как Порошенко связан с пропажей секретных серверов на Украине

 

Новости по теме
Петр Порошенко и Виталий Кличко
Петр Порошенко и Виталий Кличко
Петр Порошенко и Виталий Кличко
Петр Порошенко и Виталий Кличко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.