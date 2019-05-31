Порошенко сместил Кличко

Решение приняли члены "Европейской солидарности"

Бывший президент Украины Петр Порошенко избран главой новой партии "Европейская солидарность". Решение приняли на съезде этой политической силы.

"Это большая честь для меня возглавить партию. Это и большая ответственность", - подчеркнул сам Порошенко. Эту должность он занял вместо мэра Киева Виталия Кличко.

До этого партия называлась "Блок Петра Порошенко". Однако она сменила название перед досрочными выборами в Верховную раду. Сам экс-президент вступил в "Европейскую солидарность" в четверг и получил партбилет, сообщает РИА Новости.

Выборы в украинский парламент должны были пройти в октябре. Тем не менее, новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады. Внеочередные выборы назначены на 21 июля.

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