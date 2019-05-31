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Любопытный мальчик попробовал лайм в Кремле и сильно пожалел (видео)

15:27
  • пятница
  • 31 мая 2019

Ребенок воспользовался случаем, пока мама не видит

Накануне в Кремле состоялось торжественное вручение наград многодетным семьям, приехавших в Москву со всей страны.

Пока президент России Владимир Путин вручал ордена "Родительская слава", сидящий на коленях у матери мальчик решил отведать лайм. Цитрус пришелся не по вкусу маленькому гурману и он забавно скривил лицо.

Мальчик живет в Севастополе, у него шесть братьев и сестер. Его очаровательная мимика восхитила пользователей социальных сетей: "Этот парень просто в шоке от кремлевских угощений", "Прям Мистер Бин 2", "Даже мне кисло стало)" "Дракула. Начало", "Детская непосредственность)", "Реакция бесподобна". (Орфография и пунктуация авторов сохранена - прим.ред.)

Видео: Путин наградил многодетные семьи в Кремле

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